Hond Bruno beet in gebakken spons: 'Ik trok gelijk zijn bek open'

HEESCH - "Wie doet nou zoiets?", vraagt Anita van Hoek zich af. Haar hond Bruno beet woensdagmiddag in een stuk gebakken spons, tijdens een wandeling in Heesch. Ze wil andere hondeneigenaren waarschuwen.

Rond halfeen wandelde Anita (52) op de Bunderstraat in Heesch, samen met haar Duitse herder van ruim een jaar oud. Ze zag ineens dat hij in iets vreemds beet. "Ik trok gelijk zijn bek open en haalde alles eruit. Het was spons", weet Anita. "Het is een stuk waar veel mensen met hun hond wandelen. "

Dodelijk

Anita ging gelijk naar de dierenarts in Bernheze met het spul. "Als een hond dit opeet, kan dit dodelijk zijn", vertelt dierenartsassistent Chantal Potjes. "Het spul kan uitzetten als het in de maag komt. Of het kan de darmen verstoppen."

"Is dit treiteren? Wil iemand onze hond iets aandoen?", vraag Anita zich af. De gehele middag is ze bezig met het opruimen van de laatste stukjes. "Nog steeds vind ik stukjes spons. Ik wil niet dat iemand anders hetzelfde meemaakt."

Of het materiaal daar bewust is neergelegd is onduidelijk. Het zou ook isolatiemateriaal kunnen zijn. Vorige week waarschuwde de politie Oss echter nog dat er gebakken sponzen neergelegd waren op het Aspergeveld en aan de Molenweg in Berghem. De wijkagent van Lith waarschuwde ook al voor gebakken sponzen.