Hoe goed is jouw stad bereikbaar tijdens carnaval?

EINDHOVEN - Carnaval staat voor de deur en in de grote steden worden uiteraard weer optochten georganiseerd. Maar hoe zit het eigenlijk met de bereikbaarheid en veiligheidsmaatregelen tijdens die optochten? Omroep Brabant zocht het voor je uit. We hebben per gemeente op een rijtje gezet waar je wel en niet kan komen met je auto.

We hebben gekeken naar Tilburg, Den Bosch, Eindhoven, Roosendaal, Breda, Prinsenbeek, Bergen op Zoom en Helmond. Als er niets vermeld staat dan is de situatie normaal.

Zaterdag 10 februari

Tilburg

Alle parkeergarages hanteren normale openingstijden.

Den Bosch

Geen bijzonderheden. Wel controleert de gemeente of taxichauffeurs een speciaal vignet hebben op aangegeven standplaatsen.

Eindhoven

Een aantal parkeergarages is overdag tijdens de optocht niet bereikbaar. Het gaat om Heuvelgalerie, Bleekweg, Stadskantoor, Stadhuisplein en Hooghuis. Alleen TTO-taxi's worden toegelaten en stadstoezicht controleert dit. Verder is er een extra taxistandplaats op het Stadhuisplein. Ook heeft de gemeente een veiligheidsplan, maar doet hier inhoudelijk verder geen uitspraken over.

Roosendaal

Parkeergarage Biggelaar is niet bereikbaar. Ook parkeerplaatsen in de Kloosterstraat, Dominestraat, Vughtstraat en het Emile van Loonpark zijn niet in gebruik. De straten waar de optocht rijdt, zijn ook voor doorgaand verkeer afgesloten tot zeven uur 's avonds. Zo ook het kruispunt Burgerhoutsestraat/Boulevard, de H.G.D.-straat en de Stationsstraat en de Markt. Verder roept de gemeente mensen op om niet te spuiten met confettispuitbussen. Dit kan onveilig zijn voor automobilisten.

Breda

Er wordt meer beveiliging ingezet op de Grote Markt. Ook worden er meer hekken geplaatst.

Prinsenbeek

Vanaf tien uur 's ochtends is de hele optocht afgesloten voor al het verkeer. Er zijn geen ‘oversteekplaatsen’ beschikbaar. Ook de straten Gertrudislaan, Pasquelaan, Beeksestraat en de route Brielsedreef/Postbaan naar de Schutsestraat zijn afgesloten.

Bergen op Zoom

De Koevoetstraat/Kerkstraat, St-Josephstraat/Stationsstraat, St-Catharinaplein/Kremerstraat, Grote Markt/Hoogstraat, Korenbeursstraat / Kettinggstraat, Bosstraat/Lindebaan, Sint-Antoniusstraat en Steenbergsestraat zijn gesloten vanaf het middaguur.

Helmond

In het centrum van Helmond zijn een gedeelte van de Kanaaldijk Noord-West en een deel van de Steenweg afgesloten voor alle verkeer van zaterdagochtend 10 februari acht uur tot woensdagmiddag 14 februari vier uur. Het verkeer wordt omgeleid via Eikendreef, Europaweg, Boerhaavelaan, Jan van Brabantlaan en Julianalaan.

Op zaterdag zijn in Mierlo-Hout de Houtse Parallelweg, Hoofdstraat, Slegersstraat en de Kastanjehoutstraat afgesloten. In Stiphout zijn tussen een en vier uur de Dorpsstraat, Meester Strikstraat, Wevestraat, Van Heijnsbergenstraat en delen van Elsdonk en Kloosterstraat afgesloten.

Zondag 11 februari

Tilburg

De parkeergarage Emmapassage is de hele middag gesloten en de parkeergarage aan het Pieter Vreedeplein is beperkt bereikbaar. De Spoorlaan en de Heuvelring zijn afgesloten. De parkeergarage Schouwburg is bereikbaar, maar in de middag alleen via de Zomerstraat. Ook Tilburg hanteert een speciaal taxibeleid: taxichauffeurs moeten een vignet hebben.

Den Bosch

Geen bijzonderheden.

Eindhoven

Geen bijzonderheden.

Roosendaal

De Markt en de Molenstraat zijn afgesloten.

Breda

Geen bijzonderheden.

Prinsenbeek

Diverse straten zijn afgesloten tijdens de optocht. Verkeer wordt omgeleid via Eikendreef, Europaweg, Boerhaavelaan, Jan van Brabantlaan en Julianalaan.

Bergen op Zoom

De Koevoetstraat/Kerkstraat, St-Josephstraat/Stationsstraat, St-Catharinaplein/Kremerstraat, Grote Markt/Hoogstraat, Korenbeursstraat / Kettinggstraat, Bosstraat/Lindebaan, Sint-Antoniusstraat en Steenbergsestraat zijn gesloten vanaf het middaguur.

Helmond

Diverse straten zijn afgesloten. Ook hier wordt het verkeer omgeleid via Eikendreef, Europaweg, Boerhaavelaan, Jan van Brabantlaan en Julianalaan.

Maandag 12 februari

Tilburg

Geen bijzonderheden.

Den Bosch

Geen bijzonderheden.

Eindhoven

Geen bijzonderheden.

Roosendaal

De Markt en de Molenstraat zijn afgesloten.

Breda

Geen bijzonderheden.

Prinsenbeek

Geen bijzonderheden.

Bergen op Zoom

De Koevoetstraat/Kerkstraat, St-Josephstraat/Stationsstraat, St-Catharinaplein/Kremerstraat, Grote Markt/Hoogstraat, Korenbeursstraat / Kettingstraat, Bosstraat/Lindebaan, Sint-Antoniusstraat en Steenbergsestraat zijn gesloten vanaf het middaguur.

Helmond

Tussen twaalf uur en halfvier zijn de Edelhertlaan, een deel van de Rivierensingel, Peeleik, Trambaan, Bruhezerweg, Brouwhuissedijk en Rector Heuvelstraat afgesloten.

Dinsdag 13 februari

Tilburg

Tijdens het passeren van de kinderoptocht langs parkeergarage Emmapassage zal deze van twee tot drie uur gesloten zijn.

Den Bosch

Geen bijzonderheden.

Eindhoven

Geen bijzonderheden.

Roosendaal

De markt is afgesloten. De Dominestraat, Bloemenmarkt, Tongerloplein, de Molenstraat tot het kruispunt met de Burgemeester Prinsensingel en de Molenstraat zijn een dagdeel afgesloten.

Breda

Geen bijzonderheden.

Prinsenbeek

Geen bijzonderheden.

Bergen op Zoom

De Koevoetstraat/Kerkstraat, St-Josephstraat/Stationsstraat, St-Catharinaplein/Kremerstraat, Grote Markt/Hoogstraat, Korenbeursstraat / Kettinggstraat, Bosstraat/Lindebaan, Sint-Antoniusstraat en Steenbergsestraat zijn gesloten vanaf 12.00 uur.

Helmond

Geen bijzonderheden.