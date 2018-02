Kattenliefhebbers blij met plan voor verplichte chip: 'Zwerfkatten worden teruggebracht'

De katten in café Mispoes zijn al geregistreerd.

OSS - Honden hadden er al één. En als het aan een groot aantal gemeenten ligt, krijgen katten er ook één. Een chip waardoor je altijd kan zien van wie de kat is en waar die woont. De chip helpt bij het terugbrengen van de huisdieren. Asiels, dierenartsen en kattenliefhebbers zijn er blij mee.

Een groot deel van de Tweede Kamer wil regelen dat gemeenten straks katteneigenaren kunnen verplichten om hun dier te laten chippen. Per jaar komen er 35.000 katten in een asiel terecht. Slechts 15 procent is maar geregistreerd.

Minder zwerfkatten

Katten die een ongeluk krijgen worden nu wel geopereerd door de dierenarts, maar daarna weer naar het asiel gestuurd. Chippen zou een hoop zorgen weg kunnen nemen. "Nu worden katten door hun eigenaren gewoon op straat of in het bos gezet", zegt dierenarts Mariëlle van Zeijl van dierenkliniek De Ruwaard uit Oss. "Ook bij het opereren van de katten weten wij nu vaak niet wie de eigenaar is. Als de nieuwe maatregel er komt, zouden er een stuk minder zwerfkatten zijn."

Van Zeijl zou naast het registreren van de katten, ook willen dat de katten verplicht worden gecastreerd. In België gebeurt dit al. "Als je dat voor langere tijd gaat invoeren, zul je zien dat het aantal zwerfkatten fors verminderd."

Belangrijk

Marloes Vorstenbosch, eigenaar van kattencafé Mispoes! in Den Bosch, is blij met de nieuwe maatregel. Ze ondervond zelf hoe belangrijk een chip kan zijn. "Ik ben één van mijn katten een keer kwijtgeraakt en heb hem teruggevonden dankzij de chip."

Veel katteneigenaren laten hun huisdieren momenteel niet registreren omdat ze vinden dat het te duur is. Een chip kost ongeveer vijftig euro. Volgens Vorstenbosch heb je dat voor je kat over. "Een kat die je kwijtraakt, kost je emotioneel veel meer. Als je van je kat houdt, koop je gewoon een chip."