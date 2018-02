PSV pakt zonder te overtuigen weer drie punten én een clubrecord

EINDHOVEN - PSV heeft woensdagavond weer drie punten gepakt. In eigen huis was het met 1-0 te sterk voor Excelsior. Hirving Lozano maakte de enige treffer in het Philips Stadion. Voor de Eindhovenaren is het de 22ste thuiszege op rij, daarmee vestigt de ploeg van trainer Phillip Cocu een clubrecord.

PSV begon de wedstrijd zonder Marco van Ginkel. Trainer Phillip Cocu hoopt zijn aanvoerder zaterdag weer terug te hebben voor de wedstrijd tegen Sparta. Mauro Junior stond op de plaats van Van Ginkel, Luuk de Jong speelde als aanvaller in de spits.

Kansen en vroege goal

Na drie minuten spelen hadden beide backs van PSV de bal al een keer richting het doel van Excelsior geschoten. Santiago Arias zag een voorzet richting het doel van de tegenstander vliegen. Doelman Theo Zwarthoed hoefde echter niet in te grijpen, hij zag de bal op het dak van het doel eindigen. Joshua Brenet kreeg niet veel later een goede schietkans. Op aangeven van Steven Bergwijn schoot hij net naast.

In de zevende minuut was er de eerste grote kans voor de bezoekers. Mike van Duinen schoot via een PSV-verdediger op de lat. De aanvaller pikte de bal in de rebound op en ging naar de grond toen Jeroen Zoet hem raakte, de scheidsrechter vond het geen penalty.

Tien minuten later was het aan de andere kant wel raak. Na een schitterend hakje van Luuk de Jong kreeg Hirving Lozano een niet te missen kans. De Mexicaan schoot beheerst binnen: 1-0.





Na een klein half uur spelen krijgt PSV meerdere mogelijkheden, vier corners leveren uiteindelijk niet het gewenste resultaat. Theo Zwarthoed en Wout Faes voorkwamen een PSV-treffer. Vijf minuten later haalde Jurgen Mattheij een kopbal van Steven Bergwijn van de lijn, terwijl Theo Zwarthoed een goed schot van Luuk de Jong onschadelijk maakte.

Minder spel

De tweede helft was een stuk minder van de kant van PSV. De Eindhovenaren speelden in een lager tempo, het aantal kansen was ook fors minder. Het zorgde ervoor dat Excelsior kon blijven geloven in een stuntje in het Philips Stadion. In de absolute slotfase schrok heel PSV toen het net in het doel van Zoet bolde, Stanley Elbers schoot raak voor Excelsior. Zijn doelpunt werd echter afgekeurd vanwege buitenspel.

Dat PSV de hele wedstrijd tegen elf man speelde was bijzonder, Mattheij solliciteerde twee keer naar een rode kaart. In de eerste helft zette hij zijn noppen in de kuit van Luuk de Jong. In de tweede helft maakte hij een zware overtreding op Mauro Junior. Rood kreeg hij niet, hij kreeg slechts eenmaal geel.





Record

PSV heeft door de zege een clubrecord te pakken. De Eindhovenaren wonnen voor de 22ste keer op rij een thuiswedstrijd, daarmee heeft de ploeg van Cocu het record van Guus Hiddink uit de geschiedenisboeken gespeeld.