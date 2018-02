Woordvoerder van premier Rutte wordt directeur van Brainport

EINDHOVEN - De woordvoerder van premier Rutte, Paul van Nunen, wordt in mei directeur van Brainport Development. De economische ontwikkelingsmaatschappij voor de regio Eindhoven krijgt daarmee iemand aan het roer met Brabantse wortels en Haagse vrienden. Een ideale mix zo lijkt het.

Paul van Nunen (43) volgt Imke Carsouw-Huizing op die in augustus van het vorige jaar om privé-redenen vertrok. Van Nunen werkt sinds 2013 als directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) in Den Haag. Hij doet de woordvoering en advisering van de minister-president en de ministerraad.

De nieuwe directeur is geboren in Duizel, volgde de middelbare school in Eindhoven en studeerde daarna Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Leiden en Utrecht. Via de gemeente Leiden stapte hij over naar de rijksoverheid waar hij achtereenvolgens werkte in communicatie- en voorlichtingsfuncties bij het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en bij Algemene Zaken.

Aanjager

De gemeenten, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen in de regio Eindhoven zijn blij met de benoeming van Paul van Nuenen. "Afkomstig uit de regio en met een uitstekend netwerk in Den Haag en het buitenland. Hij kan de ideale aanjager zijn en de juiste verbindingen leggen tussen Brainport, Den Bosch, Brussel en Den Haag", zo meent de Raad van Commissarissen van Brainport Development.

Kenniswerkers

De Brainportregio Eindhoven heeft van Den Haag vorig jaar de economische status 'Mainport' gekregen. Om die toekenning te verzilveren, is een 'Brainport Nationale Actieagenda' opgesteld. Die is bedoeld om meer financiële steun van de rijksoverheid los te krijgen. Met het geld moet de infrastructuur, onderwijs en sociale voorzieningen zoals ijsbaan en concertzalen worden verbeterd. Dat moet er onder meer toe leiden dat hoogopgeleide kenniswerkers uit binnen- en buitenland sneller naar Zuidoost-Brabant komen om er te wonen en werken.

