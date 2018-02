Doelpuntenregen in Breda, NAC scoort zes keer en wint van Heracles Almelo

BREDA - NAC heeft woensdagavond ruim gewonnen van Heracles Almelo. De ploeg van trainer Stijn Vreven was in het eigen Rat Verlegh Stadion met 6-1 te sterk voor Heracles Almelo.

NAC kwam heel snel op voorsprong in eigen huis. Na een voorzet van linksback Angelino schoot Rai Vloet na drie minuten de bal al tegen de touwen, hij liet Heracles-goalie Bram Castro kansloos. Twee minuten later kreeg de ploeg van Stijn Vreven nog een grote kans, maar Vloet raakte een tegenstander. De wedstrijd lag vervolgens even stil door een blessure bij Heracles-speler Jeff Hardeveld, hij verliet per brancard het veld.

Na de hervatting was er meteen een grote kans voor Heracles. Na een goede actie schoot Bradley Kuwas op doel, Mark Birighitti hield met een goede redding zijn doel schoon. Een minuut later was het alsnog raak. Vincent Vermeij tikte een strakke voorzet binnen: 1-1. Na een kleine twintig minuten kwam NAC weer op voorsprong. Na een paar schoten werkte Thierry Ambrose de bal uiteindelijk binnen: 2-1.

Kort na rust kwam NAC op 3-1. Manu Garcia dribbelde door de defensie van Heracles, uiteindelijk zorgde hij met een prima afronding voor de derde NAC-treffer en een marge van twee ten opzichte van Heracles.

Met iets meer dan twintig minuten op de klok kon NAC de beslissing forceren. Bram Castro liet een bal los, eerst kreeg Thierry Ambrose de kans om te scoren en vervolgens probeerde ook Mitchell te Vrede het. Beide spitsen wisten niet te scoren. In het laatste kwartier moest Heracles met een man minder spelen. Tim Breukers kreeg zijn tweede gele kaart van de wedstrijd en moet met rood van het veld.

Mitchell te Vrede kreeg een groot applaus toen hij tien minuten voor tijd van het veld ging, net daarvoor maakte hij de 4-1. Vier minuten later stond er 6-1 op het scorebord. Mounir El Allouchi schoot met buitenkant voet via de binnenkant van de paal raak, hij maakte de 5-1. Umar Sadiq, die zijn eerste officiële minuten maakte voor NAC, scoorde de 6-1. Hij omspeelde doelman Castro en tikte de bal vervolgens simpel binnen. De van AS Roma gehuurde spits leverde ook de assist bij de 5-1.