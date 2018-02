Willem II herpakt zich en wint vrij eenvoudig van VVV-Venlo

TILBURG - Na de pijnlijke nederlaag tegen Sparta heeft Willem II zich een paar dagen later herpakt in de eredivisie. In eigen huis won het met 3-0 van VVV-Venlo.

Willem II had in de eerste tien minuten bijna non-stop de bal. Noemenswaardige kansen leverde dat niet op in het koude Tilburg.

Na iets meer dan een half uur spelen kreeg Willem II de eerste echte kans. Linksback Kostas Tsimikas had pech in zijn afronding, het bleef 0-0. Met nog iets meer dan vijf minuten op de klok ging een kopbal van Fran Sol net over het doel. Willem II leek, zo vlak voor rust, wat dreigender te worden.

Niet veel later, kort voor rust, viel de 1-0. Bartholomew Ogbeche maakte de openingstreffer. Damian van Bruggen haalde een schot van Ben Rienstra nog van de lijn, de inzet van Fran Sol ging vervolgens tegen de paal. Ogbeche kreeg de bal daarna voor zijn voeten, hij prikte de rebound binnen: 1-0.

Kort na rust kwam Willem II op 2-0. Via Ogbeche kwam de bal bij Ben Rienstra. Het schot van de middenvelder ging via een voet van een VVV-verdediger in het doel. Heel snel volgde ook de derde Tilburgse treffer. Jordy Croux haalde uit na een afgeslagen corner, hij zag de bal in het doel vliegen. Na de derde treffer zocht VVV de aanval. Met een wereldredding op een schot van Vito van Crooij zorgde Mattijs Branderhorst dat er geen snelle tegentreffer volgde.

Willem II kon heerlijk voetballen na rust. De ploeg had van VVV niets meer te duchten. De Tilburgers hadden vandaag ook goede zaken qua doelsaldo kunnen doen, maar het bleef bij 3-0. In de slotfase van de wedstrijd kwam Eyong Enoh nog binnen de lijnen. De voormalig Ajacied kwam op de slotdag van de transfermarkt naar Tilburg, tegen VVV maakte hij zijn debuut.









