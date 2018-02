'Luizenvader' Huub Hangop komt op de valreep met nieuwe carnavalsplaat: 'Doei allemaal'

HOEVEN - Het was op het nippertje, krap twee dagen voor carnaval. Feestzanger Huub Hangop uit Hoeven zette woensdagavond zijn nieuwe carnavalsnummer 'Doei doei allemaal' op Youtube. Na de versies van André van Duin en de Gebroeders Rossig is er opnieuw een carnavalsvariant van het onmiskenbare deuntje uit de populaire serie De Luizenmoeder.

Het idee en de tekst zijn afkomstig van één van zijn fans. De feestzanger twijfelde geen moment en dook nog snel de studio in, om vlak voor carnaval nog mee te liften op het succes van de NPO 3-serie. "Het is gewoon een grapje. Ik breng het niet officieel uit via iTunes of op cd", benadrukt de feestzanger. "Het nummer duurt ook maar één minuut."



Oktober vorig jaar bracht de zanger al het nummer 'Doei Doei' uit, om bezoekers in de kroeg uit te zwaaien. "Dit is daar een super leuke variant op."



Populair

Het deuntje 'Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent' kreeg landelijke aandacht toen Juf Ank het zong in De Luizenmoeder. De eerste afleveringen van de comedyserie waren steeds goed voor miljoenen kijkers. André van Duin nam het nummer als eerste onder handen bij De Wereld Draait Door. Daarna volgde al snel de plaat van de Gebroeders Rossig.



Nu komt dus ook Huub Hangop over de brug. Of zijn nummer dan nog wel iets toevoegt? "Zeker, want het is een totaal andere tekst!"