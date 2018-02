350 kinderen bouwen samen voor de optocht in Schaijk

SCHAIJK - Het 'Frotkot' in Schaijk puilt woensdagavond uit van de kinderen. Overal slingeren kwasten en tubes verf. Het is slalommen om karren en steigers. Maar het einddoel is in zicht: de jeugdoptocht van Moesland vertrekt aanstaande zondag. En de deelnemertjes kunnen niet wachten. De stoet is met 350 deelnemers één van de grootste kinderoptochten van Brabant.

Hofnar Jan van Zuilen leidt ons trots rond door de bouwhal: "Hier zijn kinderen een beetje het water en de bloemetjes aan het verven. En daar zijn kinderen een vliegtuig met zilveren en sterretjes aan het verven."



Met de paplepel ingegoten

Volgens de voorzitter van het kindercarnaval, Jan van der Linden, is het meedoen aan de jeugdoptocht een traditie. "Het is toch iets van oudsher denk ik. We bestaan al zesenveertig jaar. Het is met de paplepel ingegoten."



Het begint volgens Van der Linden al bij de ouders. "Van jongs af aan zien kinderen het bij hun ouders. Ook 'de grote carnaval' is hier groot, met een hele grote optocht. De jeugd kan dan niet achterblijven, dus die doen gezellig mee."



'Maar één keer in het jaar'

Jeugdprinses Hanne weet wel waarom er elk jaar zoveel kinderen meedoen aan de optocht van het jaar. "Het is superleuk. Je moet er echt van genieten. Carnaval is maar één keer in het jaar."