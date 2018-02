Marco Kroon komt met verklaring over geweld in Afghanistan: 'Het was hij of ik'

EINDHOVEN - Marco Kroon komt donderdag naar buiten met een verklaring waarin hij vertelt wat er is gebeurd in Afghanistan. Dat zal hij doen in het Algemeen Dagblad (AD).

AD-hoofdredacteur Hans Nijenhuis twitterde woensdagavond een foto van de voorpagina van de krant van donderdag met de kop 'Marco Kroon doodde de vijand die hem martelde', en daaronder 'Het was hij of ik'. De militair zal in de krant 'zijn kant van het verhaal' vertellen. Volgens RTL Nieuws zou Kroon een  een talibanstrijder hebben gedood die hem had gegijzeld.

Eerder dit jaar werd bekend dat het Openbaar Ministerie (OM) onderzoek doet naar de oorlogsheld in verband met een geweldsincident in 2007 in Afghanistan. Het ministerie van Defensie zegt het OM begin vorig jaar op de hoogte te hebben gebracht. Dit nadat Kroon de zaak meldde bij Defensie. Hij had dit niet eerder gedaan omdat het ging om een voorval tijdens een geheime missie.

LEES OOK: OM onderzoekt gebruik geweld Marco Kroon in Afghanistan