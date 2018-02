Jordy Croux draagt goal op aan zijn zwangere vrouw: 'Wilde haar iets teruggeven'

TILBURG - Jordy Croux stond voor de tweede keer dit seizoen in de basis tijdens een competitiewedstrijd van Willem II. De aanvaller bekroonde zijn eerste basisplaats sinds half oktober met een doelpunt. Hij ziet het als een bedankje voor zijn vrouw.

"Ik ben heel blij. Ik hoorde gisteren dat ik mocht starten. Mijn vrouw heeft me toen goed verwend. Dan win je met 3-0 en scoor je, ik ben uitermate blij", zei de Belg na afloop. 

"Ik heb hier heel lang op moeten wachten. Als je dan een kans krijgt, moet je die met beide handen grijpen", vervolgt de buitenspeler. Het doelpunt gaf Croux een speciaal gevoel. Hij liep naar de zijkant en zag zijn zwangere vrouw zitten. "Zij heeft mij de afgelopen maanden vertrouwen gegeven. Ik wilde haar iets teruggeven."





Croux heeft een goed gevoel over zijn wedstrijd. Zaterdag wacht een duel met Heracles Almelo, hij hoopt op een nieuwe basisplaats. "Daarom ben je voetballer geworden, toch? Ik maak het hem zo moeilijk mogelijk."

'Kan niet minder'

Trainer Erwin van de Looi was tevreden over de 'teamprestatie' van zijn ploeg die volgde na de nederlaag bij Sparta. De zege geeft vertrouwen. "Maar dat was er ook na de wedstrijd tegen Roda JC, toen we de halve finale van de beker haalden. Daarna komt er zo'n wedstrijd tegen Sparta. Het gaat erom dat je het beter doet met de ongelofelijke pieken en dalen."

"Na Sparta hebben we uitgebreid met elkaar gesproken. Het gaat er nu om of we het doortrekken. We moeten daar met de goede instelling gaan staan. Zij zullen ongetwijfeld op scherp staan, ze hebben een tikkie gekregen", aldus Van de Looi.

"Het is belangrijk in deze competitie. VVV wint van Feyenoord, ze komen hier naar toe en zijn twee tot drie procent minder scherp. Wij  verloren van Sparta, dan staat iedereen op scherp. Dan win je. Dat moet ons zaterdag niet overkomen. Het kan niet even iets minder, dan zijn wij een matige ploeg. Als we allemaal alles geven kunnen we prima wedstrijden spelen."