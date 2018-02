Manu Garcia maakt indruk met heerlijke goal tijdens 6-1 zege NAC: 'Dit kan niemand uitleggen'

BREDA - Carnaval begint vrijdag, maar woensdagavond was het al groot feest in Breda. NAC zorgde voor een volksfeest op de tribunes van het Rat Verlegh Stadion door met 6-1 te winnen van Heracles Almelo.

"Wij verdienden zo'n avond als deze, de fans ook", zei Manu Garcia na de wedstrijd. De jonge middenvelder maakte zelf de 3-1, een heerlijke goal. "Ik dribbelde richting goal, zocht de ruimte. Ik maak hem en dan is een geweldig gevoel. Daarna hadden we ook wat meer rust. Het was een belangrijke goal. Maar ik ben vooral blij voor het team. We verdienden een avond zoals deze."

Zes goals voor NAC, een ongekende luxe. "Niemand kan het uitleggen. Voetbal is van momenten. Wij hebben die dit seizoen vaak niet gepakt, nu wel." Toch is er bij de spelers maar heel even feest gevierd. "Er komt zondag nog een belangrijke wedstrijd. De eerste vijf minuten in de kleedkamer was er vreugde. Daarna hebben we gezegd: luister, hier stopt het niet."

'Overdreven'

NAC-trainer Stijn Vreven is blij met de winst, maar hij loopt nog geen polonaise. "De uitslag is wel overdreven. De wedstrijd was heel lang in balans, ik vond Heracles een van de betere voetballende teams die ik hier gezien heb. Maar vandaag hebben we gekregen wat al hele lange tijd in de lucht hangt. Wat we de vorige wedstrijden niet hadden, momenten nemen en momenten van tegenstander tegenhouden, hadden we nu wel."

"Ik ben blij met de punten, blij voor mijn spelers en blij voor het publiek. Maar goed, één zwaluw maakt de zomer niet. We moeten zondag nog een prestatie leveren", aldus Vreven.