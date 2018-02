Bestelauto raakt van weg en botst tegen boom, bestuurder (39) overleden

BERGEN OP ZOOM - Bij het ongeluk woensdagavond op de Moerstraatsebaan in Bergen op Zoom is een dode gevallen. Dat meldt een wijkagent op Twitter. Een bestelauto reed woensdagavond tegen een boom.

Hulpdiensten kwamen massaal op de melding af. Zo landde in de buurt van het ongeluk twee traumahelikopters. Hulp kwam voor de 39-jarige bestuurder van de bestelauto te laat. Hij overleed ter plaatse. Waar de man vandaan komt, is niet duidelijk. Hij had geen vaste woon- of verblijfplaats. De 29-jarige bijrijdster uit Hoogerheide raakte zwaargewond. Zij is met spoed naar het Bravis Ziekenhuis is Bergen op Zoom gebracht.

De bestuurder raakte door onbekende reden van de weg af en botste daarna tegen een boom. Bij het ongeluk was geen ander verkeer betrokken. Direct na het ongeluk is de verkeersongevallenanalysedienst begonnen met een onderzoek.