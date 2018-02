2100 boerenbedrijven geblokkeerd na fraude met koeien om heffingen te ontduiken

EINDHOVEN - Het aantal bedrijven in Nederland dat wordt geblokkeerd vanwege gesjoemel met de registratie van melkkoeien is opgelopen tot ruim 2100. Dat meldt het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit donderdag. Een groot aantal boeren gebruikt een administratieve truc waarmee ze heffingen kunnen ontduiken en meer melkkoeien kunnen houden dan wettelijk is toegestaan, zo werd eind januari bekend.

Die boerderijen worden donderdag en vrijdag geblokkeerd, wat betekent dat dieren niet mogen worden aan- en afgevoerd. Eind vorige maand stond het aantal geblokkeerde bedrijven nog op 45. Minister Carola Schouten (Landbouw) heeft de boerenorganisaties opnieuw op haar ministerie ontboden.

ZIE OOK: Ook Brabantse boeren sjoemelen met aantal kalfjes per koe

“De afgelopen week hebben we een beter beeld gekregen van de bedrijven die hebben geknoeid met de identificatie en registratie (I&R) en het blijkt om een aanzienlijk aantal te gaan", zegt Schouten.

"Ik heb de NVWA en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gevraagd alle mogelijke afwijkingen in het I&R te onderzoeken. Elke vorm van fraude is onacceptabel en moet hard worden aangepakt.''

Hoe is er gefraudeerd?

Melkveehouders moeten al hun runderen registreren. Afgelopen jaar waren er volgens deze cijfers veel vaker twee- en meerlingen geboren bij koeien dan normaal. Gebruikelijk is 3 tot 5 procent meerlingen. Bij zo'n 2000 bedrijven lag dit percentage echter boven de 10 procent. Bij 5700 andere bedrijven lag het tussen de 5 en 10 procent.

Door met de geboortecijfers te sjoemelen is het voor boeren makkelijker om aan de regels voor fosfaatuitstoot te voldoen, zonder daarvoor runderen te hoeven wegdoen. Een koe die nog nooit een jong heeft gebaard telt voor de fosfaatuitstoot namelijk minder zwaar mee.

LTO: 'Heel erg triest'

Eind januari gaf de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) al aan frauderende melkveehouders uit te sluiten. Dat is nog steeds zo. "Wij nemen echt voor 100 procent afstand van het gedrag van deze boeren", zei Wil Meulenbroeks van LTO na overleg op het ministerie van Landbouw donderdag. Dat boeren zich tot deze vorm van fraude laten verleiden is 'heel erg triest' en 'dom en onverstandig'.

Hij vindt dat er ook een 'heel stevig signaal' aan deze boeren mag worden gestuurd. Het levert de boeren financieel ook weinig op, meent Meulenbroeks. "Het is gerommel in de marge." De boeren hebben 'heel veel risico's genomen voor een klein gewin'.