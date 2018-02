Verhaal Marco Kroon verbaast deskundige niet: 'Ze moesten verschrikkelijke vechtpartijen leveren'

EINDHOVEN - Het verhaal over de gebeurtenissen in 2007 in Afghanistan, zoals militair Marco Kroon uit Den Bosch dat donderdag uit de doeken doet in het Algemeen Dagblad verbaast militair deskundige Michiel de Weger niet. Commando’s hebben destijds in Afghanistan en Uruzgan ‘verschrikkelijke vechtpartijen moeten leveren’, zo reageert hij in het programma WAKKER van Omroep Brabant op het relaas van Kroon.

“Het past in het patroon dat ze in die tijd buitengewoon gevaarlijke dingen deden”, geeft De Weger aan.

LEES OOK: Marco Kroon: wat speelde er in Afghanistan toen hij daar was?

Vorige maand werd bekend dat het Openbaar Ministerie (OM) onderzoek doet naar een geweldsincident in Afghanistan waarbij Kroon betrokken was. In de krant gaat de drager van de Militaire Willems-Orde nu uitgebreid in op wat er toen gebeurd is.

Dat deed hij eerder niet vanwege het geheime karakter van de operatie destijds. Dat was ook de reden dat hij pas na jaren meldde bij zijn werkgever defensie, dat hij in Afghanistan gevangen werd genomen én dat hij er een man doodde die hiervoor volgens hem verantwoordelijk was.

'Geweld zo snel mogelijk melden'

“De algemene regel is dat als er geweld gebruikt wordt dat intern zo snel mogelijk moet worden gemeld”, reageert De Weger. Ook het schietincident had volgens hem 'zo snel als dat kon' gemeld moeten worden, geeft hij aan.

In het Algemeen Dagblad geven de advocaten van Kroon overigens aan dat de aanname dat het ‘niet-melden van het incident’ een strafbaar feit is, niet juist is. Het Wetboek van Militair Strafrecht stelt volgens zijn advocaten ‘het niet-opvolgen van een dienstvoorschrift alleen strafbaar onder bijkomende omstandigheden, die zich in de situatie van de heer Kroon niet hebben voorgedaan, c.q. niet voordoen’.

Geen reactie OM op verklaring Kroon

Het Openbaar Ministerie (OM) geeft geen inhoudelijke reactie op de verklaring van oorlogsheld Kroon. "Wij wachten op de uitkomst van ons onderzoek", zegt een woordvoerder van het OM in Arnhem. daar zit de militaire kamer van de rechtbank.

Of de verklaring van Kroon wordt meegenomen in dat onderzoek kon ze niet zeggen. "In ons onderzoek nemen we alles wat nodig is mee." De militair uit Den Bosch zegt dat er destijds een situatie van leven of dood ontstond toen hij de man die hem gevangennam later in Afghanistan tegenkwam. Het was op dat moment 'hij of ik', aldus Kroon.

Reactie Klaas Dijkhoff

Fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, Klaas Dijkhoff, reageerde donderdagochtend ook op het relaas van Kroon. Hij noemde het verhaal 'fascinerend om te lezen'. Dijkhoff die zelf een achtergrond in het oorlogsrecht heeft, geeft aan dat er in oorlogsgebied meer mag dan normaal. "Maar niet alles", zegt hij. Hij vindt het daarom goed dat de zaak nu door het OM wordt onderzocht.

Dat onderzoek kan volgens Dijkhoff 'duidelijkheid bieden'. "Ook als er uitkomt dat er niks aan de hand zou zijn."