Zwaan vriest vast in het ijs in Breda

BREDA - Schaatsliefhebbers jubelen bij de vrieskou van de afgelopen dagen, maar watervogels zijn er minder blij mee. In het water aan de Willem Alexanderstraat in Breda vroor een zwaan vast in het ijs.

De brandweer moest er donderdagochtend aan te pas komen om het dier te bevrijden. Een duiker in een droogpak ging het ijskoude water in om de zwaan te helpen.

Gewapend met een stok en een hamer brak hij het ijs rond het dier. Het lukte de zwaan daarna om zelf weg te vliegen uit zijn benarde situatie.