Gedogen wordt verbieden: mensen vervoeren op carnavalswagens in Haaren mag niet meer

HAAREN - Het is niet langer toegestaan om mensen te vervoeren op carnavalswagens die onderweg zijn naar een optocht in de gemeente Haaren. Jarenlang werd dit gedoogd door burgemeester Jeannette Zwijnenburg, maar daar komt nu een eind aan. Het besluit stuit op weerstand bij carnavalsvierders, die vinden dat de maatregel te laat is aangekondigd.

Zwijnenburg lichtte deelnemers van de optocht woensdag in met een brief. In de voorgaande jaren mochten mensen nog wel vervoerd worden op een carnavalswagen, zolang maar kon worden aangetoond dat die op weg was naar een evenement.

Controles

Het verbod dit jaar is ingegeven door overlast vorig jaar. In de brief schrijft de burgemeester over geluidsoverlast en onveilige situaties. Zwijnenburg benadrukt dat de beslissing niet is genomen ‘om het carnaval te beknotten’. Politie en gemeente hebben aangekondigd scherp te gaan controleren.

Op de Facebookpagina Ons Haaren is verbolgen gereageerd op het nieuws. Daar wordt gesproken van een ‘onacceptabele maatregel’ die veel te laat is aangekondigd.



Er ontstond ook verwarring omdat in de brief staat dat Zwijnenburg contact heeft gehad met gemeenten Tilburg, Oisterwijk, Boxtel, Sint-Michielsgestel en de voormalige gemeente Veghel. Die gemeenten zouden, volgens het schrijven, ook niet langer toestemming geven voor het vervoeren van mensen op carnavalswagens.

Dit blijkt echter niet te kloppen. In Tilburg en Oisterwijk wordt hetzelfde beleid gehanteerd als in voorgaande jaren. Daar mag het dus wel.

Toelichting

Donderdagmiddag om drie uur geeft de burgemeester een toelichting op de genomen maatregel.