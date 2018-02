Marco Kroon: 'Het liefst zou ik het van de daken schreeuwen, maar dat kan niet'

SON - “Ik begrijp dat er ontzettend veel vragen zijn, dat begrijp ik echt.” Majoor Marco Kroon uit Den Bosch reageert donderdagochtend voor de NOS-microfoon op de ophef die is ontstaan rond zijn brief in het Algemeen Dagblad. “Het is een aantal staatsgeheime zaken, daar kan ik niet meer over melden.“

Het verhaal van Kroon over de gebeurtenissen in Afghanistan roept veel vragen op. De antwoorden zijn staatsgeheim, waardoor de onduidelijkheid blijft. Advocaat van Kroon, Geert-Jan Knoops: “Als defensie het de heer Kroon zou toestaan en het zou zover komen, kan de heer Kroon dit met heel veel gemak aannemelijk maken.”



Spookverhalen en speculaties

Vorige maand werd bekend dat het Openbaar Ministerie (OM) onderzoek doet naar een geweldsincident in Afghanistan waarbij Kroon betrokken was. Advocaat Knoops denkt echter niet dat er verdere stappen volgen: “Een knappe officier van justitie die dit ten laste zou kunnen leggen. Stelt u zich eens voor dat u in oorlogstijd, in oorlogsgebied, de vijand uitschakelt en dan wordt vervolgd voor moord. Dat zou een unicum zijn in de Nederlandse strafrechtshistorie. Wij gaan niet uit van een strafzaak.”

Vanwege spookverhalen en speculaties na het bericht van vorige maand besloot Marco Kroon meer details te vertellen in een brief aan het AD. In plaats van duidelijkheid komen er alleen maar meer vragen.





Het verhaal

Kroon beschrijft in de krant hoe hij in Afghanistan werd gevangengenomen. “Tijdens deze operatie ben ik op een bepaald moment gevangengenomen door de vijand. Gedurende deze korte gevangenschap ben ik op een uiterst hardhandige wijze ondervraagd, mishandeld en bovenal ernstig vernederd.”



Toen Kroon om onduidelijke redenen werd vrijgelaten ging hij zelf op zoek naar de leider van de groep die hem gevangennam. Deze man zou volgens Kroon de operatie in gevaar kunnen brengen. “Toen ik uit mijn voertuig stapte om hem te gijzelen, herkende hij mij ook en hij greep naar zijn wapen. Het was op dat moment ‘hij of ik’.” Kroon schoot de man dood.

Vragen

Militair deskundige Peter Wijninga van The Hague Centre for Strategic Studies zet vraagtekens bij de gevangenneming van Kroon. ,,Militairen werden niet zomaar vrijgelaten. Ze werden of een kopje kleiner gemaakt, of gebruikt als gijzelaar in onderhandelingen." Het roept bij Wijninga de vraag op of Kroon wel als militair vastzat. ,,Liep hij mogelijk in burger? Was hij dan op missie als burger? Of was hij gewoon in z'n eentje op pad?"



Eimert van Middelkoop, minister van Defensie in de tijd dat Kroon opereerde in Afghanistan, vindt het een vaag verhaal. Hij reageert bij WNL: “Alleen al het feit dat hij dacht dat hij dit niet aan de commandant kon melden, omdat hij de missie in gevaar zou brengen, vind ik zo onhelder. Het is zo onwaarschijnlijk dat hij het verhaal nog maar een keer moet vertellen tegen mensen die dat goed kunnen beoordelen.”

Boek

NOS-verslaggever Lex Runderkamp legt op Radio 1 uit dat Kroon bezig is met een boek: “Daarin staan details waarvan gecheckt moest worden of het gepubliceerd kan worden of niet.” Het verhaal over zijn gevangenschap, de mishandeling en het schietincident is er één van. “Defensie is, zonder het bij Kroon te melden, naar het OM gestapt met dit verhaal. Kroon was daardoor verrast en besloot daarom zelf actief zijn versie bekend te maken."