OM in beroep tegen vrijspraak bedreiger wethouder Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de bedreiger van wethouder Arjan van der Weegen in Bergen op Zoom. Afgelopen dinsdag sprak de rechter de verdachte vrij omdat er te weinig bewijs zou zijn.

De wethouder gaf toen al meteen aan dat hij dat een slecht signaal vond. "Deze meneer ken ik al jaren. Hij richtte zich niet alleen op mij maar ook op mijn gezin. Belangrijk is dat we als bestuurders ons werk in alle vrijheid kunnen doen. Deze uitspraak helpt niet daarbij."

Wethouder Arjan van der Weegen was eind vorig jaar maandenlang doelwit van dreigementen aan zijn adres. Daarom kreeg hij zelfs een tijdje beveiliging. De verdachte René A. is een bekende op het stadskantoor. Hij zou al langere tijd de gemeente benaderen met zijn problemen.