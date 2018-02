IJszwemmen gewoon omdat het kan, wie durft?

EINDHOVEN - De zon is net op en de steiger ligt witbevroren in het ijzige water. "Ideale omstandigheden," roept Nick Verhoeven, terwijl hij aan komt fietsen bij de IJzeren Man in Eindhoven. Op dat moment is hij nog warm aangekleed met sjaal en wanten.

Maar al snel staat Nick, samen met ijszwemmers Andrea en Paul, in zijn zwembroek. Het ritueel van het ijszwemmen op deze steenkoude donderdagochtend begint met wat rondjes warmrennen op het strandje, blootsvoets of op slippertjes.

Griep? Geen last meer van

En dan stampt Nick met zijn blote voet het ijs stuk, om even later kopje onder te gaan in het zwarte ijzige water, zwaar in- en uitpuffend. "Toen ik aan ijszwemmen begon, merkte ik dat ik geen last meer had van kou," vertelt Andrea terwijl ze toekijkt. "Je lichaam krijgt een geweldige boost." Van griep hebben de ijszwemmers nooit last, zeggen ze. "Je weerstand wordt er flink beter van, vind ik," zegt Nick.









Volgens medezwemmer Paul heeft het ook mentale voordelen. "Ik was depressief, totdat ik het ijszwemmen ontdekte. Je bent zo bezig met de kou, je hebt dan eigenlijk geen gedachten meer."



Een minuut in de ijskou

Uitgebreid baantjes trekken door het ijs, is er niet bij. "Je kunt hoogstens een minuut in het water blijven," vertelt Paul. "Er zijn professionals die een half uur kunnen, maar daar begin ik niet aan."



De club hoopt op meer leden, die zich willen aansluiten. Wie durft?