Politie doorzoekt huis in Tilburgse moordzaak Hennie de Laat

TILBURG - De politie is donderdagochtend begonnen met een nieuw onderzoek in een woning aan de Hoogvensestraat in Tilburg. De 58-jarige Hennie de Laat werd vlak voor kerst dood gevonden in die straat. Later bleek ze door een misdrijf om het leven te zijn gekomen.

Het huis dat wordt doorzocht, is niet van de verdachte of van het slachtoffer. "Via allerlei informatie zijn we bij deze woning uitgekomen. Wat deze informatie is, kan ik in kader van het onderzoek niet zeggen", vertelt woordvoerder Willem-Jan Uytdehage van de politie. Volgens de zus van de verdachte wonen haar ouders in de doorzochte woning. Die informatie is niet door de politie bevestigd.

Niet alleen de familie van het slachtoffer was bij het doorzochte huis aanwezig. Ook de familie van de verdachte was er. Een toevallig ontmoeting liep bijna uit hand. Twee agenten kwamen kort na de ontmoeting ter plaatse. Ze zijn in gesprek gegaan met de zus en de vader van de verdachte.

Doorzoeking

Bij de doorzoeking is een rechter-commissaris aanwezig. Dit betekent dat de recherche alles van zijn plaats mag halen en alles open mag maken. "Mocht er iets verdachts worden gevonden, dan komt de technische recherche later op de dag onderzoek doen. Maar dat hangt echt af of dat we iets vinden", aldus Uytdehage.









Kerst

Een voorbijganger vond op 23 december rond tien uur 's avonds de vrouw en alarmeerde de hulpdiensten. Hulpverleners stelden korte tijd later vast dat ze was overleden. Hoe de vrouw om het leven is gekomen, is nog niet bekend gemaakt.

Enkele dagen na de dood van Hennie is er een verdachte aangehouden. Het gaat om een 35-jarige man uit Tilburg. De voorlopige hechtenis werd wegens gebrek aan bewijs opgeheven. Hij is nog wel steeds verdachte in de zaak. Dochter Nina reageerde verrast op het op vrije voeten stellen van de verdachte. "Ik snap het niet en ben er helemaal ondersteboven van. Ik voel me niet veilig", vertelde ze toen in een eerste reactie.

De verdachte kwam volgens de familie van het slachtoffer al jaren bij hen over de vloer. Nina ziet hem al haar hele leven. Nu hij verdachte is in de zaak is de vriendschap over.

Onduidelijk

Rondom de dood van Hennie zijn veel vragen. Zo kamde de ME met vijfentwintig man de complete wijk uit. Ze onderzochten tuintjes en daken en tilden deksels van rioolputjes op. De recherche deed uitgebreid buurt- en sporenonderzoek.

Ook vraagt de recherche zich af waar de auto van Hennie tussen 23 en 26 december was. Haar grijsgroene Opel Corsa werd enkele dagen na haar dood vijf kilometer verder op in de stad gevonden. De Opel stond in de Bachlaan geparkeerd. Waarom is nog steeds onduidelijk.



Stille tocht

Voor het slachtoffer werd een stille tocht gehouden. Zo'n 250 mensen namen hier aan deel. De tocht werd georganiseerd door Nina, de 17-jarige dochter van Hennie. "Dit is het laatste wat ik kan doen voor haar", vertelde Nina. "Ik wil wel honderden rozen bestellen en duizenden ballonnen. Ik wil alles doen wat ik kan, zodat het mooi wordt."

Na een emotionele afscheidsdienst werd Hennie op 3 januari naar haar laatste rustplaats gebracht. Ze is begraven op de begraafplaats in de Tilburgse wijk Broekhoven.