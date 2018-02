Met witte voetjes naar de kroeg, kans op sneeuw tijdens carnaval

EINDHOVEN - Laat de confettikanonnen maar thuis, want moeder natuur strooit haar eigen confetti. Vrijdag en zondag is er namelijk kans op sneeuw. En door de koude grond kan het zomaar eens zijn dat het goed blijft liggen.

In het westen van Brabant kan vrijdagochtend al lichte sneeuw vallen. In de loop van de middag kan dat ook in het oosten gebeuren. "We verwachten geen pak sneeuw, maar een paar centimeter kan er wel vallen", vertelt Jordi Bloem van MeteoGroup. In de avond trekt de sneeuw weg en valt er in het westen wat regen.

Zaterdag zal de mooiste carnavalsdag zijn. Overdag schijnt de zon, blijft het droog en ligt de temperatuur rond 6 of 7 graden. Zondag wordt een gure dag met veel winterse buien: hagel, sneeuw en regen. In de nachten kan het tijdens de carnaval nog glad zijn op de wegen. We zijn dus nog niet helemaal van de kou af.