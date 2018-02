'Een stad die niet bruist, doet internationaal niet mee', Eindhoven wil zichzelf op de kaart zetten

EINDHOVEN - Een internationale stad bruist en leeft, óók ‘s avonds. En op dat punt valt er nog wel wat te winnen in Eindhoven. De stad wil internationaal meespelen. Daarom doet Eindhoven mee aan een project van Platform31, dat onderzoekt hoe binnensteden ook in de avonduren goed kunnen worden benut.

Tussen tien uur ’s ochtends en zes uur ‘s avonds gebeurt er genoeg in de lichtstad, maar daarna wordt het stil op straat. “In Eindhoven zijn veel straten waar je alleen kunt winkelen, als die zaken sluiten zijn die straten gewoon leeg”, vertelt Janneke ten Kate, projectleider bij Platform31.

Die leegte kan er volgens Ten Kate voor zorgen dat een stad ’s avonds minder veilig en prettig aanvoelt en dat mensen openbare ruimten na winkelsluitingstijd gaan mijden. Er zijn allerlei oplossingen te bedenken voor het gat. “Je kunt later open blijven, woningen boven winkels maken of muziek- en yogales in de ruimtes boven winkels geven."

Ambities

“We hebben interesse in de mogelijkheden en we willen weten of het zinvol is voor Eindhoven om extra in te zetten op een avondstad", zegt centrummanager van Eindhoven Vera Gielen. "We hebben ambities. We willen dat Eindhoven een internationaal karakter heeft.”

Onder meer ondernemers, winkeliers, culturele instellingen en vastgoedeigenaren dragen de komende tijd ideeën aan voor de zogenoemde avondstad. “De kunst is om het gezamenlijke belang voorop te stellen”, zegt Gielen.

Iedereen moet meedoen

Marie-Louise Verhoeven weet wel wat er moet veranderen. Ze is eigenaresse van kinderkledingwinkel Kidz040 op de Rechtsestraat. “De consument is veranderd. Het zou mooi zijn als alle winkels wat later open gaan en later sluiten”, zegt ze. “Maar dat werkt alleen als alle ondernemers dat doen.”

Ze weet dat niet iedereen op ruimere openingstijden zit te wachten. “Ik ben een kleine zelfstandige maar er zitten hier ook veel grote winkelbedrijven. Daar werkt personeel dat gewoon om klokslag 18.00 uur naar huis wil.”

Het project van Platform31 wordt ook uitgevoerd in Zwolle, Gouda en Den Haag. De resultaten worden in maart gepubliceerd.