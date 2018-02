Een chihuahua in een boevenpak, ook voor honden is het (bijna) carnaval

DRUNEN - Een hond verkleed als Elvis of clown. Je moet er voor in Drunen zijn. Boef, broodje hotdog, Superman of Hawaiiaanse danseres met strorokje, er is voor elke hond wat wils.

Petra Kelders van hondenboetiek Hip Dogs kan het nauwelijks bijbenen. In deze week voor carnaval stuurt ze elke dag minstens 25 pakketjes met hondenkostuums de deur uit.



"Het is een gekkenhuis! Uit heel Nederland komen ze naar Drunen om een pakje voor hun hondje uit te zoeken", zegt Petra.

Top drie

Voor Omroep Brabant was het een uitgelezen kans om de top drie carnavalspakjes voor honden te bewonderen. Suus de chihuahua van Petra is model van de dag. "Op drie de leeuwenmuts, op twee het politiepakje en op nummer een de supermanverkleding!", aldus een enthousiaste Petra en Suus.