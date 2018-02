101 stations krijgen een carnavalsnaam in de NS-reisplanner

EINDHOVEN - Wie komend weekend de trein pakt, kan een reis plannen van Oeteldonk naar Tullepetaonestad. Of van kruikenstad naar Lampegat. De NS reisplanner is de komende dagen helemaal in carnavaleske sferen.

In totaal worden er 101 carnavalslocaties aan de reisplanner toegevoegd. Dus of je nou naar Klompengat of ’t Zwaajgat gaat, je kan gewoon hossend en feestend de trein plannen en pakken.

LEES OOK: Heet jij Prins? Dan kun je met Carnaval een dag gratis met de trein