Brabants Buske komt ook met carnaval naar jou: wie heeft er een katerontbijtje nodig?

EINDHOVEN - Stuur ons op pad! Met die kreet roepen we Brabanders op om ons Brabants Buske tijdens Carnaval langs te laten komen. Voor allerlei leuke carnavalsactiviteiten of een grappig evenement. En natuurlijk hebben we ook oog voor gekke voorvallen of mooie verhalen onderweg.

Omroep Brabant zoekt de carnaval-vierende Brabander op met een oude Volkswagen Transporter camper, bemand door Hannelore Struijs, Rick Leenes en Charlie van Zuilekom. Zij zijn tijdens carnaval met ons Brabants Buske op pad voor Fijnfisjeniecafé. Het belangrijkste is: Brabants Buske is van en voor het publiek. Dat bepaalt straks waar onze mensen heen gaan om verhalen te halen. Kijkers, luisteraars en volgers navigeren ons Buske straks via Facebook, mail, WhatsApp en Instagram door heel Brabant. Wij regelen de eieren voor een heerlijk (kater)ontbijtje. 

Brabants Buske gaat na Carnaval officieel van start op tv, radio en social. Voorlopig eerst alleen op de zaterdagen. De eerste aflevering is 17 februari om 18:45 uur te zien op Omroep Brabant. 

Mail naar brabantsbuske@omroepbrabant.nl

Facebook Brabantsbuske

Instagram @Brabantsbuske

App 06-514 59 283