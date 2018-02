Een boutje en een moertje....gereedschapskist zorgt voor problemen op A50

EINDHOVEN - Wie donderdagmiddag op de A50 bij knooppunt Ekkersrijt bij Eindhoven reed, moest oppassen voor schroevendraaiers, hamers en ander handig werktuig. Een gereedschapskist zorgde op de snelweg voor problemen.

De weg was tijdelijk afgesloten, waardoor het verkeer uit de richting Oss over de op- en afrit moest. Hoe de gereedschapskist op de weg terecht is gekomen, is onduidelijk.