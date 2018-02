'Verweesd' hangbuikzwijntje vindt nieuw thuis tussen soortgenoten

TILBURG - Vier dagen lang zocht de gemeente Tilburg naar het baasje van een jong zwijntje. Niemand meldde zich. Gelukkig is er wél een nieuwe familie voor hem gevonden. Hij gaat in Nuenen wonen, waar hij voldoende ruimte en bewegingsruimte krijgt.

Medewerkers van Stadstoezicht zagen maandagavond opeens in de Nieuwstraat een hangbuikzwijntje lopen en wisten het te vangen. Hij werd naar Stichting de Ezelshoeve in Baarle-Nassau gebracht. Maar in die tijdelijke opvang kon het dier niet blijven wonen.

"We hebben druk gezocht naar een plek waar het zwijntje definitief kon komen wonen en liefdevol verzorgd kon worden," meldt de gemeente. Ze kwam in contact met de Hobbyvarkenvereniging, die via haar netwerk een prima plaats voor het zwijntje vond. In Nuenen krijgt hij gezelschap van twee soortgenoten.