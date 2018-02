Een Snollebollekes-liedje gevoelig laten klinken? Qmusic DJ Stephan Bouwman deed het met 'Vrouwkes'

AMSTERDAM - 'Ene keer per jaar gaan alle remmen los, ons vrouw die zit thuis op de bank terwijl ik lekker hos. Ekkes geen gemekker en de vrouwkes lekker los.' Gevoelig is de tekst niet, maar toch wist Qmusic DJ Stephan Bouwman donderdag harten sneller te laten kloppen met zijn cover van het nummer 'Vrouwkes' van de Snollebollekes.

Met carnaval in de aanloop is donderdagochtend bij Qmusic omgedoopt tot 'Dwaze Donderdag'. Muzikanten komen langs in de studio tijdens de ochtendshow van Mattie, Fien en Igmar om van bekende carnavalskrakers een gevoelige cover te maken. Carnavalsmuziek zoals we het nog nooit gehoord hebben.



Beetje verlegen

Stephan Bouwman wist een gevoelige snaar te raken met zijn cover van 'Vrouwkes'. "Mensen vonden het een mooie versie. Ik kreeg complimentjes over mijn stem, daar word ik altijd een beetje verlegen van", vertelt de DJ aan Omroep Brabant.

Maar hoe maak je nu een gevoelige versie van een carnavalsnummer? Dat is volgens Bouwman niet zo lastig. "Je haalt al het lompe eruit. Je stript de tuba en vervangt het door een zachte, lieve piano. De woorden maak je wat langer en dan klinkt het al heel anders", vertelt hij.

Op de vraag of hij zelf ook carnaval viert, geeft hij heel eerlijk antwoord. "Zelf kom ik niet uit het zuiden en carnaval is me vreemd, maar ik beloof je dat ik ooit, voor ik doodga, nog carnaval ga vieren. Misschien wel in Oeteldonk, want dat bekt zo lekker."

Rob Kemps van de Snollebollekes is ook te spreken over de ballad-versie van zijn nummer: "Ik vind het heel leuk, omdat het zo serieus is", vertelt hij.