Enkelband voor tiener die verdacht wordt van ontucht met heel jonge meisjes

BREDA - De negentienjarige verdachte in de Bavelse zedenzaak mag de cel uit. Hij krijgt een elektronische enkelband die precies vastlegt waar hij is en hij moet zich aan een reeks strenge voorwaarden houden, zoals een contactverbod met zijn slachtoffers. Dat bleek donderdag tijdens een zitting in de rechtbank in Breda.

De verdachte was donderdag zelf niet in de rechtbank aanwezig. Hij zit inmiddels 233 dagen in voorarrest. De rechter vindt dat hij naar huis kan. Morgen halen zijn ouders hem op in de gevangenis en keren ze terug naar Bavel.

Verkrachting en ontucht

Op de tussentijdse zitting lichtte de rechter het vrijlatingsbesluit uitgebreid toe. Er zijn allerlei bezwaren, zoals de ernstige verdenking van verkrachting van een meisje van 12 en ontucht met een meisje van 13.



Maar daar tegenover staat dat de verdachte 'behoorlijk jong' is, zei de rechtbankvoorzitter. Verder is het politieonderzoek nog steeds bezig. Dat kan nog maanden duren. De recherche heeft informatie opgevraagd over de accounts van de jongen bij Snapchat en Skype in de Verenigde Staten. Bij de politie zijn ze afhankelijk van de medewerking daar.

Slachtoffers

De rechtbankvoorzitter noemde ook de Europese mensenrechtenregels (EVRM) als uitgangspunt. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft in andere rechtszaken bepaald dat iemand niet onnodig lang in voorarrest mag zitten. Nederlandse rechters passen die regels de laatste jaren strenger toe.



Op de zitting maakt de officier van justitie bekend dat nog steeds onduidelijk is hoeveel slachtoffers de tiener benaderde via social media. De officier sprak van drie gevallen. Een meisje is vermoedelijk onlangs pas opgespoord. Het is ook onduidelijk of er sprake was van dwang bij dit 'groomen', het lokken van tienermeisjes via computer en mobieltje.

Op de publieke tribune zaten net als bij de vorige zitting, twee jonge meisjes die slachtoffer zijn geworden. Ze werden bijgestaan door hun ouders en slachtofferhulp.



Leeftijd

Er is nog steeds discussie over de leeftijd van de verdachte en of er toch niet minderjarigenstrafrecht kan worden toegepast. Dat kan in speciale gevallen tot 23 jaar. De advocaat wil dat dit in deze zaak gebeurt. Bovendien is uit het onderzoek naar voren gekomen dat de verdachte ook toen hij onder de 18 jaar was, jonge meisjes zou hebben benaderd via sociale media.



De advocaat zei dat het intussen slecht gaat met haar cliënt die al sinds juni in voorarrest zit. De tiener uit Bavel zit op een speciale zorgafdeling en zag al twee gevallen van zelfdoding.

Controle op zijn online-gedrag

Vanaf vrijdag is hij op vrije voeten en vangen zijn ouders hem op. Naast het contactverbod mag de verdachte niet in de gemeente komen waar de slachtoffers wonen. Hij staat onder toezicht van de reclassering, moet zich laten behandelen bij de forensische zorg en hij moet controles toelaten op zijn computer en mobieltje.



Begin mei gaat de rechtszaak verder. Dat wordt opnieuw een tussentijdse zitting. Een datum voor de inhoudelijke behandeling is er nog niet.