Lekken rondom burgemeestersbenoeming: huis van opgepakte oud-wethouder al eerder doorzocht

DEN BOSCH - Het huis van oud-wethouder Jos van Son (64) uit Rosmalen is eind november doorzocht door politie en justitie. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag desgevraagd. Van Son blijft minimaal tot vrijdag in hechtenis. Dan wordt bepaald of hij wordt voorgeleid.

Van Son werd dinsdag opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij het lekken rond de burgemeestersbenoeming in Den Bosch.

LEES OOK: Oud-wethouder Van Son opgepakt voor betrokkenheid bij lekken burgemeestersbenoeming Den Bosch

Bij de doorzoeking werden telefoons, een iPad en computers in beslag genomen. Het BD schrijft dat de oud-wethouder tevergeefs heeft geprobeerd zijn spullen terug te krijgen. Van Son ontkent dat hij vertrouwelijke informatie heeft gelekt. Volgens hem is sprake van een heksenjacht.

Ophef

Een artikel van het BD in juli zorgde voor ophef omdat daarin veel details over en namen van sollicitanten voor de burgemeestersbenoeming werden genoemd. Ook zou blijken dat Jack Mikkers, de huidige burgemeester, niet de eerste keuze was van de vertrouwenscommissie.