Speelgoed & Carnavalsmuseum voelt zich bedreigd in voortbestaan

OOSTERHOUT - "Mochten de plannen doorgaan, dan redt het speelgoedmuseum het waarschijnlijk niet", dat zegt museumdirecteur Ad Kohler. Het Speelgoed- en Carnavalsmuseum voelt zich overvallen door een pakket bezuinigingsmaatregelen dat het Oosterhoutse college van B en W wil doorvoeren. Als de raad de plannen goedkeurt, moet het museum onder meer zelf de huur gaan ophoesten en wordt de subsidie teruggeschroefd.

Het college van B en W wil fors hakken in de exploitatiesubsidie. De huidige subsidie hiervoor is ruim 14.500 euro. Deze moet in twee jaar helemaal afgebouwd zijn. Daarnaast moet het museum dus zelf de huur van zevenduizend euro gaan neertellen. "De gemeente is eigenaar van het pand en daarom hebben we gratis onderdak. Als we de huur ook nog moeten gaan betalen, gaan we dat waarschijnlijk niet redden", zegt museumdirecteur Ad Kohler met een diepe zucht.

Geschrokken

Het museumbestuur snapt dat er bezuinigd moet worden, maar schrok zich een hoedje door het voorgenomen besluit van het college. De gemeente wil de komende twee jaar elk half jaar gaan evalueren en pas in 2020 een echt besluit nemen hoe men verder wil gaan met het museum.

Ook staat er in het plan dat het museum zich aan allerlei nieuwe, door de gemeente gestelde voorwaarden moet voldoen. "Wat voor voorwaarden dat zijn is nog niet bekend. Het heeft iets te maken met de nieuwe culturele slogan van de gemeente. Maar wat ze precies willen, is ons onduidelijk", aldus Kohler.

Ander plan

Het museum zet grote vraagtekens bij dit onverwacht en ongekend harde pakket aan maatregelen, terwijl het museum het naar eigen zeggen bijzonder goed doet in de afgelopen jaren. Met ruim 13.000 bezoekers werd afgelopen jaar een bezoekersrecord gevestigd, zo laat het bestuur weten.

Op dinsdag 27 februari weet het museum meer. De gemeenteraad neemt dan een besluit. De museummedewerkers buigen zich intussen over acties die ze nog kunnen ondernemen.