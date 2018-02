A2 bij Eindhoven korte tijd afgesloten door kettingbotsing

EINDHOVEN - Op de A2 bij Eindhoven is rond kwart over vier in de richting Maastricht een ongeluk gebeurd waar meerdere auto's bij zijn betrokken. Tussen knooppunt Batadorp en knooppunt de Hogt was de weg daardoor tijdelijk dicht. Het verkeer kon over de vluchtstrook rijden.

Rond vijf uur kon de hoofdrijbaan weer open. Voor zo ver bekend, vielen er geen gewonden bij het ongeval.