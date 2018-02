Toe aan een carrièreswitch? Overweeg eens een stoomcursus fietsenmaker!

UDEN - Er zijn veel te weinig fietsenmakers. Handige jongens kunnen tijdens een stoomcursus in Uden daarom de kneepjes van het fietsenmakersvak leren. Handig jongens of handige mannen, want ook ouderen schuiven in de 'schoolbanken'.

Achter de winkel John Vermeulen Fietsplezier in Uden is een hal ingericht als opleidingsruimte. In het oog springen de haken waaraan acht fietsen hangen, voor acht cursisten. Om de hoek is de theorieruimte, met voor de leek abacadabra op een flipover. En een niet te volgen uitleg van de instructeur "Dus: drie watt delen door zes is 0,5. En dan heb je de i. Daarmee maak je de tweede driehoek compleet."

Techniek

Het is nodig in het vak van fietsenmaker anno 2018 dat hij een flinke technische kennis heeft, legt Ronald Breeman van de fietsenwinkel uit: "Heel vroeger werd er gezegd: oh je kunt niks worden, word dan maar fietsenmaker. Maar door de komst van de E-bike komt er heel veel andere techniek bij kijken."



Geen vak voor dummies dus, dat fietsenmaken. Eén van de cursisten is Arnoud Vlaanderen. Hij is 53 en hij komt helemaal uit Amsterdam naar Uden om daar het vak te leren: "Het is mijn hele leven al mijn hobby. Hiervoor werkte ik in de ICT. Ik vind het sleutelen aan fietsen leuk. Het is ook een uitdaging om creatieve oplossingen te vinden voor de mankementen aan de fiets."



De Omroep Brabant verslaggever treft alleen maar mannelijke cursisten en vooral veertigplussers. Maar dat is toeval, volgens Breeman. De cursus is voor iedereen vanaf achttien jaar. "Het is heel divers. Er zijn ook cursisten die werkloos zijn geraakt in een vakgebied zonder toekomst."

Eén van de medewerkers in Breemans fietsenwinkel is een ex-cursist: "Hij liep tegen de zestig, deed hier de cursus en hij is nu bij mij verkoper en monteur."

Salaris

Nog zo'n vooroordeel bij het vak van fietsenmaker: het betaalt slecht. Maar dat valt volgens Breeman toch wel mee: "Een bruto salaris tussen de 2500 en 3000 euro per maand voor een fietsenmaker met diploma's en ervaring. Eigenlijk hetzelfde salaris als een automonteur. Maar ik weet zeker dat je hier minder zwaar werk hoeft te doen. En in de winter zit je hier warm en droog."



Ook al verdient hij minder dan in de ICT, geld is niet de belangrijkste drijfveer voor cursist Arnoud Vlaanderen: "Het is wel jammer dat vakmanschap zo slecht wordt gewaardeerd. Het zal ook wel een reden zijn dat er nu een tekort is aan fietsenmakers. Maar het gaat mij niet alleen om geld. Ik vind het leuker om aan fietsen te sleutelen dan op kantoor te zitten."