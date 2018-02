Boomhut Goirle mag blijven, maar moet wel een tikkie anders

GOIRLE - De boomhut die opa Will Verheijen bouwde in Goirle mag blijven, maar wel in afgeslankte vorm. Dat kregen opa en oma Verheijen donderdag te horen van een toezichthouder van de gemeente Goirle. “De boomhut moet gedeeltelijk weg en krijgt een maximale hoogte van 2,50 meter. De kabelbaan mag dan blijven, maar moet ook iets verlaagd worden, zo vertelt oma Annelies.

Opa Will werkte een jaar lang bijna iedere dag aan de boomhut, die op eigen grond in een bos bij Riel staat. In 2015 was het bouwwerk klaar. Twee jaar lang genoten kleinkinderen Luuk (5) en Myrthe (8) Kooistra intens van de hut, totdat een paar weken geleden ineens een brief op de deurmat viel. Daarin stond de opdracht om de hut en kabelbaan te verwijderen. Volgens de gemeente vormen ze een illegaal bouwwerk, er is nooit een vergunning aangevraagd. Weg speelplezier. De verbaasde familie ging in gesprek met de ambtenaren.





Speeltoestel

Oma Annelies: “We hebben vanaf 5 maart drie maanden om de boomhut aan te passen. De toezichthouder komt in juni kijken. De gemeente ziet het voortaan als speeltoestel en niet meer als boomhut, dan is een maximale hoogte van 2,5 meter toegestaan.”

Afscheid van puntdak

De hut is nu meer dan vier meter hoog, dat betekent dat het bovenste deel met huisje met puntdak verdwijnt. Juist dat deel waar opa Wil zoveel werk in stak. “Jammer ja, het wordt nu eigenlijk gewoon een saai vierkant blok. De kinderen vonden het juist zo spannend om zo hoog te zitten. Luc is blij dat de kabelbaan blijft, maar vind het wel jammer dat hij niet meer bovenin kan spelen. Maar de gemeente wil haar standpunt niet veranderen, we zullen het ermee moeten doen.”