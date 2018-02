Pepper is een robot én een echte Ossenaar en hij helpt op het gemeentehuis

OSS - Bezoekers van het gemeentehuis Oss stuiten vanaf deze maand op een bijzondere gastheer. De robot Pepper heet de burgers de komende drie maanden welkom.

Veel verbaasde blikken in het gemeentehuis. Bezoekers nemen even een moment om de nieuwe medewerker van het gemeentehuis te bekijken. Een medewerker die rijdt op wieltjes.

"Goedemiddag!" De robot Pepper trekt zich van alle verbazing niets aan en heet iedereen vrolijk welkom. Momenteel helpt hij de gemeente vooral met het afnemen van een klanttevredenheidsonderzoek. Burgers kunnen laten weten of ze goed geholpen zijn aan de balie. Ook wordt hen gevraagd naar hun ervaring met deze robotisering. En dan blijkt dat sommigen er niets mee hebben: "Voor mij zijn robots niet meteen nodig nee, ik heb er mijn vraagtekens bij."

Geboren in Oss

Pepper is een echte Ossenaar, hij werd ontwikkeld door het bedrijf no1robotics, dat is gevestigd op het Pivot park in Oss. In de toekomst wil de gemeente Pepper ook gebruiken om burgers te begeleiden. Hij kan dan ambtenaren bellen waar bezoekers een afspraak mee hebben en hen de goede kant in begeleiden. Die techniek staat echter nog in de kinderschoenen. Volgens de ontwikkelaars hoeven we ons geen zorgen te maken: "Alle nieuwe technologie is een beetje wennen, een wereld zonder menselijke benadering zal het niet worden."