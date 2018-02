Dakloze Lily moet vannacht op straat slapen, 'Niet welkom met hondje bij de noodopvang'

Lily is met haar hondje niet welkom in de noodopvang voor daklozen

EINDHOVEN - Lily is de wanhoop nabij. Het vriest dat het kraakt, maar de dakloze vrouw weet niet waar ze donderdagnacht kan slapen. Met haar hondje is ze niet welkom bij de noodopvang. "Er schijnt nu een nieuwe procedure te zijn, dat mijn hond van mij gescheiden moet zijn."

Ton Spek is manager bij Neos, de organisatie die verantwoordelijk is voor daklozenopvang. "Nu is de opvang in een slaapzaal waar mensen op matrassen zij aan zij liggen, daar kunnen wij met een hond niet uit de voeten". Op de vraag waar een dakloze met hondje dan moet slapen, weet hij het antwoord even niet.



Stapelbedden

De opvang is bepaald geen luxe hotel. Verscholen onder de parkeergarage naast de Mediamarkt in hartje Eindhoven is een ruimte met stapelbedden. Daar liggen 24 mensen in één zaal. Een dakloze man zegt dat het niet fijn slapen is met zoveel mensen.



Buienradar

Neos pleit voor een permanente oplossing in de winter. "Nu kijkt er bij wijze van spreken iemand bij de gemeente op buienradar en besluit dan dat er

's nachts opvang nodig is", zegt Ton Spek. Hij zou graag zien dat er in de winter een vaste plek is waar de daklozen tijdens de nachten terecht kunnen.

Een dakloze is het daar van harte mee eens: "Ze hebben in Eindhoven de mond vol van Brainport, maar opvang voor daklozen is waardeloos geregeld".