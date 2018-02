Ambtenaar uitschelden is niet netjes, maar toegang weigeren tot gemeentehuis gaat rechter te ver

BOXMEER - Een ambtenaar van de gemeente Boxmeer ‘pias’ noemen, de rechter vindt het niet netjes. Maar iemand de toegang tot het gemeentehuis ervoor te ontzeggen hoeft nu ook weer niet. Alice van Hest noemde in 2016 een gemeenteambtenaar zo en mocht toen bijna vijf maanden het gemeentehuis niet meer in. De rechtbank in Den Bosch oordeelde deze week dat dit ‘onrechtmatig’ was.

Van Hest is juriste en noemde de gemeentemedewerker een pias, oftewel clown of gek, tijdens een zitting van de bezwaarschriftencommissie. De ambtenaar wilde volgens haar geen reactie geven op een ingediend bezwaar.

“Hij zat daar maar met z’n handen omhoog. Ik wilde hem eigenlijk uit de tent lokken. Dat hij toch een keer antwoord gaf”, vertelt ze. “Hij deed me aan een trekpop denken. Vandaar dat ik op het woord pias kwam.”

Verklaring ondertekenen

De juriste moest haar excuses aanbieden, maar omdat ze dit niet deed moesten zij en haar cliënt het gemeentehuis verlaten. Thuis kreeg ze een brief waarin opnieuw stond dat ze 'sorry' moest zeggen. Ook wilde de gemeente Boxmeer dat ze een verklaring ondertekende dat ze niet agressief zou zijn.

LEES OOK: Ambtenaar 'pias' noemen? Dan mag je het gemeentehuis niet meer in!

De vrouw deed dat niet en mocht daarom het gemeentehuis niet meer in. “Ik heb verschillende afspraken af moeten zeggen. Ik mocht er niet in, maar zelfs ook geen brieven schrijven. Dat maakt het lastig om bezwaar te maken namens cliënten.”

Ook op persoonlijk vlak merkte ze dat het voor problemen zorgde. “Ik moest mijn rijbewijs verlengen, maar dat kon niet. Ook had ik problemen met mijn riolering. Dit kon ik niet aankaarten bij de gemeente Boxmeer. Dat heeft iemand anders voor mij moeten doen.”

'Normoverschrijdend gedrag'

De rechter vindt dat de gemeente haar ‘te zware maatregelen’ heeft opgelegd. Maar volgens haar heeft Van Hest zich ook ‘normoverschrijdend’ gedragen. “Ze heeft natuurlijk wel gelijk. Ik had dat niet mogen zeggen. Maar hoe de gemeente Boxmeer ermee omging, was natuurlijk buiten alle proporties”, aldus de juriste.

De rechtszaak is nog niet helemaal klaar. Van Hest heeft namelijk ook om een schadevergoeding gevraagd. Ze mag van de rechter nu in kaart brengen wat alles haar heeft gekost. “Als ik mijn advocaatkosten terugkrijg, vind ik het al geweldig." Maar ze heeft ook imagoschade geleden en niet altijd haar werk kunnen doen.

“Ik schaam me echt diep voor mijn gemeente”, zegt ze. “Dat ze het zover hebben laten komen. Ik heb via een Wob-verzoek opgevraagd wat zij kwijt waren aan advocaatkosten. Dat is zeker 10.000 euro geweest. Zonde van het geld, wat ook gemeenschapsgeld is.”