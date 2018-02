Leutig! Olympische Spelen goed te combineren met carnaval

EINDHOVEN - De Olympische Spelen van Pyeongchang worden vrijdag officieel geopend, zaterdag wordt er voor het eerst echt gesport in Zuid-Korea. Met Ireen Wüst, Niek van der Velden en Cheryl Maas zijn er drie Brabantse sporters van de partij. Wanneer komen ze in actie en is het volgen van hun prestaties te combineren met carnaval?

Ireen Wüst

Met acht olympische medailles op zak is Wüst de succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden. In Pyeongchang kunnen er vier medailles bijkomen, want de schaatsster uit Goirle komt in actie op vier afstanden: 1000 meter, 1500 meter, 3000 meter en de ploegenachtervolging.

Op de eerste echte sportdag komt Wüst direct in actie. Ze opent haar Spelen met de 3000 meter. De eerste rit op die afstand start om 12:00 uur Nederlandse tijd, twee uur voor de carnavalsoptocht in haar geboorteplaats Goirle (Ballefruttersgat) begint. Op carnavalsmaandag rijdt Wüst de 1500 meter.

Programma Wüst:

Zaterdag 10 februari: 3000 meter, 12:00 uur (starttijd van onderdeel)

Maandag 12 februari: 1500 meter, 11:00 uur

Woensdag 14 februari: 1000 meter, 11:00 uur

Maandag 19 februari: ploegenachtervolging (kwalificatie), 12:00 uur

Woensdag 21 februari: ploegenachtervolging, 12:00 uur





Niek van der Velden

Van der Velden is de eerste Nederlander die mag laten zien wat hij kan tijdens de Olympische Spelen van 2018. Op het onderdeel slopestyle komt hij bij het snowboarden in actie. In Zuid-Korea debuteert hij om tien uur in de ochtend op het mondiale evenement, dat is in Nederland twee uur in de nacht. Wie na het carnavalsfeest op vrijdag na middernacht thuiskomt, kan Van der Velden toch nog in actie zien. Bij een goede kwalificatie volgt precies een dag later de finale, ruim voor de optocht in Nispen (Aopelaand) op zondagmiddag om 14:00 uur van start gaat.

Tegen het einde van de Olympische Spelen doet de snowboarder uit Nispen ook mee op het onderdeel big air.

Programma Van der Velden:

Zaterdag 10 februari: slopestyle (kwalificatie), 02:00 uur

Zondag 11 februari: slopestyle, 02:00 uur

Woensdag 21 februari: big air (kwalificatie), 01:30 uur

Zaterdag 24 februari: big air, 02:00 uur

Cheryl Maas

Ondanks een hielblessure start Cheryl Maas op zondag 11 februari aan haar Olympische Spelen. Voor de carnavalsvierders die het echt laat maken en pas tegen de ochtend thuis komen is het mogelijk om naar haar wedstrijd te kijken, de kwalificatie start om half zes in de ochtend. De finale is een dag later om twee uur in de nacht. In Uden, de geboorteplaats van Maas, is de carnavalsoptocht tussen de kwalificatie en finale in. Op zondagmiddag begint de optocht in Knoerissenrijk om 13:11 uur.

Net als Van der Velden komt Maas tegen het einde van de Olympische Spelen nog in actie op het onderdeel big air.

Programma Maas:

Zondag 11 februari: slopestyle (kwalificatie), 05:30 uur

Maandag 12 februari: slopestyle, 02:00 uur

Maandag 19 februari: big air (kwalificatie), 01:30 uur

Vrijdag 23 februari: big air, 01:30 uur