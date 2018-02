Nederlaag voor Jong PSV, Eindhovenaren onderuit tegen titelkandidaat NEC

NIJMEGEN - Jong PSV heeft donderdagavond in de Jupiler League verloren van NEC. In Nijmegen gingen de Eindhovenaren met 2-0 onderuit.

De beginfase was duidelijk voor NEC, dat het seizoen begon als titelfavoriet. Al snel nam Jong PSV het initiatief over, de grootste kans in het eerste half uur was ook voor de Eindhovenaren. Donyell Malen raakte de paal. In het verdere verloop van de eerste helft maken beide clubs veel foutjes, maar Jong PSV was de bovenliggende partij.

Op slag van rust kwam NEC op voorsprong. Jong PSV kon de bal niet lekker wegwerken, de bal kwam via de rug van Jordan Teze weer in balbezit van NEC. Uiteindelijk kreeg Kadioglu de bal, die schoot hij vervolgens achter doelman Yannick van Osch. De jongeling was niet uitbundig bij het juichen. Niet veel later bleek waarom: Dirk Abels kreeg het doelpunt op zijn naam. Een eigen doelpunt van de verdediger.

De start van de tweede helft was goed van Jong PSV. De ploeg van trainer Dennis Haar kreeg drie mogelijkheden, maar van afstand wist het doelman Joris Delle niet te passeren. Na een klein kwartier spelen in de tweede helft was er een grote kans voor de thuisploeg. Sven Braken snelde voorbij Teze, maar schoot vervolgens op de paal.  Arnaut Groeneveld schoot in de volgende aanval in de handen van Van Osch.

In de slotfase werd de avond van Abels nog vervelender, hij kreeg rood voor een stevige overtreding op Calvin Verdonk. Niet veel later maakte Groeneveld de 2-0. De aanvaller dribbelde in de zestien en schoot vervolgens raak.

Opstelling

Trainer Dennis Haar had bij Jong PSV minder spelers van het eerste elftal in zijn selectie dan gebruikelijk. In De Goffert ontbraken in vergelijking met de laatste wedstrijd Eloy Room, Pablo Rosario, Armando Obispo en Sam Lammers. Donyell Malen, die onlangs zijn debuut maakte in de hoofdmacht van PSV, stond wel in de basis.