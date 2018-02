Tasjesdieven mogen buit binnen een uur weer inleveren

TILBURG - Op de Reeshofdijk in Tilburg is donderdagavond iemand beroofd door twee mannen met een mes. De daders wisten de tas af te pakken en gingen ervandoor. Het slachtoffer raakte niet gewond maar was erg geschrokken.

Binnen een uur had de politie de twee te pakken. Ze hadden de gestolen tas bij zich en het mes. Hoe de politie de daders precies zo snel heeft gevonden, is niet duidelijk.