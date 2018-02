Michael van Gerwen verliest in Premier League van Peter Wright

CARDIFF - Michael van Gerwen heeft op de tweede speeldag van de Premier League een nederlaag geleden. De nummer één van de wereld ging onderuit tegen Peter Wright (5-7).









Van Gerwen begon goed aan de wedstrijd en kwam snel op 1-0. Vervolgens leek ook de tweede leg naar de darter uit Vlijmen te gaan. Mighty Mike gooide echter twee pijlen op dubbel zestien mis. Wright raakte die dubbel wel en kwam zo op 1-1.

In plaats van een 2-0 voorsprong komt Van Gerwen op een 1-2 achterstand. Een leg later staat de Brabantse topdarter hoofdschuddend achter zijn Schotse tegenstander. Van Gerwen had op 2-2 kunnen komen, maar gooide mis op dubbel twintig. Wright faalde niet en kwam op 1-3. Daarna ging de turbo aan bij Van Gerwen, die snel op 3-3 kwam. Ook de 4-3 leek in de maak, maar op dubbel achttien ging het mis. Wright herpakte zich en kwam weer op voorsprong.

Wright kwam vervolgens op 3-5 en leek toen de beslissing al te forceren, met een 170-finish kwam Van Gerwen toch weer terug in de wedstrijd. Wright pakte daarna weer een leg. Niet veel later kreeg hij zijn eerste matchdart, die ging echter mis. Van Gerwen pakte daarna meteen de leg. De jacht op een gelijkspel liep niet succesvol af voor Van Gerwen, Wright won de twaalfde leg en pakte zo de winst.





Eerste speeldag

Van Gerwen won een week geleden tijdens de eerste speeldag met 7-2 van wereldkampioen Rob Cross. Wright speelde op de eerste speeldag gelijk tegen Gerwyn Price (6-6).