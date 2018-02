Geld voor afgebrande zorgboerderij De Locatie stroomt binnen

VLIJMEN - “Het is hartstikke fijn dat het geld binnenstroomt. Daar zijn we heel blij mee.” De doneeracties voor zorgboerderij De Locatie lopen goed. In twee dagen tijd is er al bijna vijfduizend euro ingezameld voor de boerderij in Vlijmen, die dinsdag volledig is verwoest door een brand.

De eigenaren van De Locatie zijn woensdag een doneeractie begonnen. “Onze verzekering is niet zo heel hoog. Er moeten echt wel wat centjes bij om weer te kunnen bouwen”, vertelt directeur Bernadette van den Akker.

Moeder Mirabel Gruys startte meteen na de brand al een actie. Haar 14-jarige zoon Tibo gaat sinds november iedere zaterdag naar de zorgboerderij. “Het is inderdaad een beetje verwarrend dat er twee acties zijn. Maar wij zijn er zelf ook nog eentje gestart, zodat het meteen op de goede rekening komt. Maar in beide gevallen komt het geld bij de zorgboerderij terecht”, zegt Van den Akker.

Flyeractie tijdens carnaval

Ook andere ouders zetten zich in. André en Ilse van Gennip gaan carnavalszondag flyers uitdelen over de doneeractie tijdens de jeugdoptocht. “Het thema van dit jaar in Knotwilgendam is 'ut dak eraaf'. Helaas is dat wel een toepasselijk thema geworden aangezien de kinderen nu echt 'dakloos' zijn”, laten zij weten.

De kantine van De Locatie ging dinsdagmiddag in vlammen op. Het gebouw was onder meer een dagopvang voor jongeren. Ook was er naschoolse opvang en weekendopvang voor kinderen die extra aandacht nodig hebben.

De komende tijd kunnen de mensen van De Locatie terecht in een paardenstal van de buren. “Heel, fijn. Maar het liefst hebben we zo snel mogelijk weer een nieuwe plek, natuurlijk.”