Michael van Gerwen baalt van zichzelf: 'Dit mag niet gebeuren, punt uit'

CARDIFF - Michael van Gerwen ging donderdagavond onderuit tegen Peter Wright. Na de nederlaag in de Premier League was Mighty Mike vooral teleurgesteld in zichzelf.

"Ik mag deze wedstrijd gewoon niet verliezen", zei Van Gerwen in een eerste reactie tegenover RTL7. "Ik mis twee pijlen, een keer drie pijlen en dan weer een pijl. Dat mag gewoon niet gebeuren. Ik geef hem zelfvertrouwen. Dit mag niet gebeuren, punt uit."

Van Gerwen gooide een gemiddelde van 101,12. Hij liet het vooral liggen op de dubbels, iets meer dan 35 procent was raak. "In het begin had ik het koud, mijn handen waren koud. Ik win de eerste leg, maar speelde de wedstrijd niet met zelfvertrouwen. Ik begon te stuntelen en mis dan twee pijlen. Terwijl ik niet in die positief hoef te komen."

Irritatie

De nummer één van de wereld irriteerde zich tijdens de wedstrijd tegen de nummer twee van de wereld. Van Gerwen legt daarbij de schuld bij zichzelf. "Ik irriteerde me aan mezelf. Een verliespartij kan geen kwaad in de Premier League, maar ik wil gewoon niet verliezen. Ik weet dat ik veel beter ben dan Wright, maar ik laat het niet zien. Dat kan ik mezelf kwalijk nemen en niemand anders. Dit is gewoon klote."