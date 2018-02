Mental Theo maakt hardstyle-versie van 'Hallo Allemaal'

DEN BOSCH - 'Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent.' Word je al gek van het deuntje uit De Luizenmoeder? Mental Theo in ieder geval niet, want hij stak het liedje uit de populaire serie in een dance-jasje.

Feestzanger Huub Hangop uit Hoeven zette een dag eerder zijn carnavalsversie 'Doei doei allemaal' op Youtube. André van Duin en de Gebroeders Rossig gingen hem al voor.

Dat moet wat harder kunnen, heeft Theo Nabuurs, oftewel Mental Theo vast gedacht. De hardstyle-versie van de dj is op Soundcloud te beluisteren.