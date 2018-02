'Het wordt plaatselijk glad', ANWB waarschuwt voor sneeuw

EINDHOVEN - De ANWB waarschuwt deze vrijdag voor 'plaatselijke gladheid' vanwege sneeuw. "De eerste vlokjes vielen rond elf uur in het uiterste westen, bij Woensdrecht", vertelt Britta van Gendt van Weer.nl.

De sneeuw trekt volgens Van Gent 'tergend langzaam' naar het oosten. "Daar blijft het lang droog en schijnt de zon af en toe."

Carnaval

In de loop van de middag gaat de sneeuw over in natte sneeuw of regen. Volgens het KNMI kan in het westen en midden van Nederland vrijdag één tot drie centimeter sneeuw vallen, in het oosten en noordoosten tot twee centimeter.

Ook tijdens carnaval wordt sneeuw verwacht. Met name zondag wordt een gure dag met veel winterse buien. Er is dan kans op hagel, sneeuw en regen. In de carnavalsnachten duikt het kwik onder nul en kan het glad zijn op de wegen.

LEES OOK: 'Met witte voetjes naar de kroeg, kans op sneeuw tijdens carnaval'