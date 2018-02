'Iedereen staat op springen!', voorbereidingen 3 Uurkes Vurraf in volle gang

EINDHOVEN - Voor 1500 feestvierders gaat vrijdagmiddag vanaf drie uur het dak eraf tijdens 3 Uurkes Vurraf, het feest waarmee Omroep Brabant traditiegetrouw carnaval aftrapt. De Gebroeders Ko, Gerard Joling, Vader Abraham, John de Bever, Roy Donders en Patty Brard, De Deurzakkers, Snollebollekes, Lamme Frans en vele anderen treden op in hotel Pullman Eindhoven Cocagne in de Eindhovense binnenstad. Alaaf!

De felbegeerde kaartjes werden op 1 februari om elf over elf 's ochtends verstuurd aan de gelukvogels. Johnny Purple had dit jaar de eer om op de knop te drukken. Zo'n 15.000 mensen wilden bij de traditionele opwarmer voor carnaval zijn, maar er is helaas maar ruimte voor 1500 feestvierders.





'Dit is zó gaaf om te doen!'

Maar niet getreurd, alle festiviteiten zijn natuurlijk bij Omroep Brabant te volgen: van drie tot zes uur vrijdagmiddag op internet, tv en radio. Tijdens de rechtstreekse uitzending van 3 Uurkes Vurraf wordt ook de winnaar van de Kies Je Kraker-trofee van dit jaar bekendgemaakt. Vorig jaar ging de onderscheiding naar De Dorini's met hun nummer 'De nonnen uit het zuiden'.

Arthur Marres is als tv-producent bij 3 Uurkes Vurraf betrokken. Hij is de spin in het web. 3 Uurkes Vurraf is een enorme productie. In totaal zijn er 85 mensen bij betrokken. "Dit is mijn grootste productie én de leukste", vertelt hij. Dit is zo gaaf om te doen. Het is het begin van carnaval, iedereen staat op springen. De zaal die wíl, die leeft naar carnaval toe. Op het aftelmoment - van elf naar nul - zit er zóveel energie in de zaal!"

Altijd iets nieuws doen

In hotel Pullman Eindhoven Cocagne is wel het nodige aangepast ten opzichte van vorig jaar. "Er moet namelijk nooit routine in komen", legt Marres uit.

"Je probeert altijd iets nieuws te doen. Dit jaar hebben we de zaal heel anders aangekleed. Vorig jaar was alles rond, met bogen. Nu is het wat hoekiger. Zo creëer je wat afwisseling voor de kijkers. We kijken ook altijd kritisch naar de line-up. Hoe bouw je de spanning op, hoe ga je het eerste uur in, hoe ga je het laatste uur uit... Ik vind het altijd heel spannend. Maar je moet ook niet teveel willen wijzigen, want carnaval is traditie. "

Grootste tv-carnavalsshow van het zuiden

Lout Donders is al vele jaren bij de productie van 3 Uurkes Vurraf betrokken. Hij weet nog hoe het ooit ontstond. "De vrijdagmiddag voor carnaval was vroeger voor ons een lastig moment met weinig nieuws, omdat mensen zich al aan het voorbereiden waren op carnaval. Toen stelde Jos Tielen voor een paar artiesten uit te nodigen in onze radiostudio, voor een beetje 'carnaval vooraf'. Dit hebben we een aantal jaren zo gedaan en toen stelde een carnavalsclub ons voor dit in dit hotel te organiseren. Toen we in 1997 bij Omroep Brabant met tv begonnen, was het op tv brengen van 3 Uurkes Vurraf de volgende stap. Dit was ooit een klein radiofeestje, nu is het een spektakel waar 15.000 mensen graag naartoe willen."

Donders noemt 3 Uurkes Vurraf 'de grootste tv-carnavalsshow van het zuiden'. "Het is niet alleen voor het publiek een feest, maar ook voor de artiesten zelf."

Bekijk hieronder de foto's van 3 Uurkes Vurraf 2018: