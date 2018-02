'Gewone jongen uit Eindhoven' gaat friet bakken in Singapore, 'Ik kan het niet geloven'

EINDHOVEN - “Ongelooflijk, een gewone jongen uit Eindhoven die friet gaat bakken in Singapore.” Martin Zwerts van de welbekende frituur aan de Boschdijk in Eindhoven kan het eigenlijk nog niet geloven. Maar binnenkort prijkt zijn naam toch echt op een frietzaak in Singapore, zo vertelde hij vrijdag in het programma WAKKER van Omroep Brabant.

Zwerts heeft een ondernemer daar namelijk de fijne kneepjes van het frietvak bijgebracht. Op het menu in Singapore komen in elk geval friet en ‘bitterballs’ te staan. Want daar zijn Aziaten volgens de Eindhovenaar dol op. “Een schip bitterballen”, is volgens hem onderweg.





Dat Aziaten dol zijn op friet, weet Zwerts overigens al veel langer. In zijn zaak aan de Boschdijk komen namelijk via ASML heel veel Aziaten. En wat bestellen zij? Juist, ‘fries’ en ‘bitterballs’.

Een week meegelopen

Maar hoe komt Zwerts nou in Singapore terecht? Om een lang verhaal kort te maken: vorig jaar nam een zakenman uit Singapore contact met hem op. Hij mailde op een vrijdag met de vraag of hij naar Nederland mocht komen. “En op maandag stonden ze op Strijp-S”, herinnert de Eindhovenaar zich.

Een week liepen zijn nieuwe zakenpartner, JayD Kim, en een vriend van hem mee in zijn zaak aan de Boschdijk. Toen wisten ze genoeg. Deze friet moest naar Singapore. Wat de deal met de Aziaat hem oplevert, laat de Eindhovense frietbakker in het midden. “Dat is tussen hem en mij”, zegt hij mysterieus. Maar trots is hij natuurlijk op de uitbreiding van zijn bedrijf.

'Martin Zwerts flagshipstore'

Zelf gaat hij trouwens ook naar Singapore. In april of mei wordt daar de ‘Martin Zwerts flagshipstore’ geopend. En daar is hij natuurlijk bij. Zijn naam prijkt immers op de gevel.

Maar hoe kwamen de Aziaten nu eigenlijk bij hem terecht? “Via Google. Door te zoeken op best fries of Holland. Zo kwamen ze elke keer bij mij uit”, legt de Eindhovenaar uit. Dit natuurlijk dankzij de Frietopia Award voor de lekkerste friet van Nederland. Een prijs die Zwerts al zeven keer in de wacht sleepte.

Imperium?

Nu dus even afwachten wanneer de eerste internationale snackaward zijn kant op komt. Zijn nieuwe zakenpartners hebben in elk geval grote plannen. Behalve in Singapore staan namelijk ook zaken in Korea, China en Amerika op hun wensenlijstje.