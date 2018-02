Drugsbusje strandt in doodlopende straat in Eindhoven, bestuurder neemt de benen

EINDHOVEN - Een bestuurder van een busje, volgeladen met vermoedelijk vaten met drugsafval of grondstoffen voor het maken van drugs, heeft zich donderdagavond vastgereden in de Casper Netscherstraat in Eindhoven. Een motoragent zat het busje op dat moment op de hielen. In de straat, die dood loopt, nam de bestuurder de benen.

De politie heeft nog naar de bestuurder gezocht. Hierbij werd ook een politiehond ingezet. De man werd echter niet meer gevonden. Waarom de politie precies de achtervolging inzette, is niet duidelijk.

Inhoud vaten nog niet duidelijk

Toen de politie het busje controleerde, bleek het tot de nok vol te liggen met blauwe vaten. Vervolgens werd een Adviseur Gevaarlijke Stoffen van de brandweer opgeroepen om de inhoud te controleren. Wat er precies in de vaten zat, is nog niet duidelijk. Het busje is voor verder onderzoek meegenomen.