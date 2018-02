Remco (22) wil minister-president worden en leidt mensen rond in Brussel

ACHT - Remco van Dooren is 22 jaar oud en droomt van een politieke carrière. Zijn eerste missie is om de politiek dichter bij de mensen te brengen. Om dat te realiseren, organiseert hij excursies naar de Tweede Kamer in Den Haag en naar het Europees Parlement in Brussel. Vrijdag vertrok hij vanuit Acht voor het eerst met een volle bus naar Brussel.

Voor de ambitieuze Remco is het haast vanzelfsprekend dat hij de busreisjes organiseert: “Politici roepen altijd dat ze willen weten wat er speelt en de mensen mee willen nemen in wat ze doen. Dat kan dan wat mij betreft maar op één manier, door de mensen letterlijk mee te nemen.” Remco gedraagt zich en praat al als een echte politicus en hij steekt zijn ambitie dan ook niet onder stoelen of banken.

Bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen staat hij als nummer twee op de lijst van het CDA in Eindhoven. “Mede daarom loop ik de komende tijd zo’n dertig à veertig dagen mee met zo veel mogelijk beroepen, gisteren nog bij de politie bijvoorbeeld. Ik wil weten wat er gebeurt.”

Toch ziet hij de reisjes die hij organiseert niet als een verkiezingscampagne: “Ik denk dat het voor de meeste mensen vooral een leuk dagje uit is. Ze zijn misschien nog nooit in Brussel geweest en krijgen vandaag een unieke kans om een kijkje in de keuken te nemen bij het Europees Parlement.” Of de mensen die meegaan ook iets met politiek hebben? “Ik heb er eigenlijk helemaal niks mee”, antwoordt een enthousiaste dame. “Ik heb nog wel even opgezocht wat dat Europese Parlement precies doet, maar daar houdt het wel mee op, haha!”

Dat Remco op zo’n jonge leeftijd al zo actief is, valt ook de mensen die met hem mee gaan op. “Dat vinden we geweldig! We steunen hem ook, maar dat betekent niet dat we zomaar op hem stemmen hoor. We moeten natuurlijk ook aan onze eigen portemonnee denken. Maar dat we nu dankzij hem allemaal een leuke dag hebben, is fantastisch.”

Voor de jonge politicus is het allemaal een opstap naar het uiteindelijke doel: minister-president worden. “Maar, ik doe alles stap voor stap, hoor!”